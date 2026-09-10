Матвей Кисляк оценил переход Ивана Олейникова в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал предстоящий матч против «Рубина» в 8-м туре РПЛ и ответил на вопрос о трансфере полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в московский клуб.
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