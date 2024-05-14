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Тайсон и Пол провели первую битву взглядов

Тайсон и Пол провели первую битву взглядов

Поединок состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас. Бой получил статус официального.

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