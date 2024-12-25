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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Новый метод сканирования легких: Реальная оценка и функционирования пересаженных органов

Исследователи из Университета Ньюкасла представили новый метод сканирования легких, который позволяет в реальном времени оценивать влияние лечения на функцию легких и визуализировать работу пересаженных органов.

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