Новый метод сканирования легких: Реальная оценка и функционирования пересаженных органов

Исследователи из Университета Ньюкасла представили новый метод сканирования легких, который позволяет в реальном времени оценивать влияние лечения на функцию легких и визуализировать работу пересаженных органов.
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