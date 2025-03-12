Подлый британский почерк

Одним из основных игроков на поле геополитики уже много столетий является Великобритания. Это довольно небольшое по площади островное государство на северо-западе Европы, расположенное далеко не в самой лучшей климатической зоне, тем не менее обладает политическим могуществом, позволяющим ее правящему слою определяющим образом влиять на ход событий не только в Европе, но на всей планете.