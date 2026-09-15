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Регион 29

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На реке Пинеге лодка без водителя наехала на выпавшего за борт мужчину

На реке Пинеге лодка без водителя наехала на выпавшего за борт мужчину

На реке Пинеге инспекторы ГИМС спасли 49-летнего судоводителя, который выпал за борт маломерного судна.

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