Helsingin Sanomat: на территории Украины убит финский наемник

РИАМО - 13 июн. В ходе боевых действий на территории Украины погиб наемник из Финляндии. Он был добровольцем в ВСУ, принимал участие в боевых действиях на Украине и оказывал украинским солдатам медицинскую помощь, сообщает Федеральное агентство новостей.
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