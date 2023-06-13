Helsingin Sanomat: на территории Украины убит финский наемник

РИАМО - 13 июн. В ходе боевых действий на территории Украины погиб наемник из Финляндии. Он был добровольцем в ВСУ, принимал участие в боевых действиях на Украине и оказывал украинским солдатам медицинскую помощь, сообщает Федеральное агентство новостей.