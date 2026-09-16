Россиянам объяснили, как выявить причину сквозняков

Чаще всего сквозняк — это не одна щель, а сразу несколько слабых мест, которые вместе дают ощутимый холод Сквозняки в квартирах часто появляются из-за изношенных уплотнителей, неплотно прилегающих оконных створок, неправильной регулировки фурнитуры и щелей между рамой, стеной, откосами и подоконниками.