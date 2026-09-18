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Царьград

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«Это обернётся бедой»: патриарх Кирилл предупредил о цене карьеры за счёт других

«Это обернётся бедой»: патриарх Кирилл предупредил о цене карьеры за счёт других

Предстоятель Церкви назвал грех непроходимым путём к благополучию.Патриарх Кирилл выступил с предостережением в адрес тех, кто готов добиваться повышения или роста доходов за счёт ближнего.

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