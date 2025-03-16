Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 924 подписчика

Лондон и Париж планируют направить "миротворцев" на Украину: детали предложения

Лондон и Париж планируют направить "миротворцев" на Украину: детали предложения

Россия выразила сомнения по поводу планов Лондона и Парижа направить "миротворцев" на Украину. Министр Лавров заявил о невозможности компромисса, а Михаил Ульянов отметил излишнюю самоуверенность Европы и поднял вопрос о необходимости такого контингента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх