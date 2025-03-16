Лондон и Париж планируют направить "миротворцев" на Украину: детали предложения

Россия выразила сомнения по поводу планов Лондона и Парижа направить "миротворцев" на Украину. Министр Лавров заявил о невозможности компромисса, а Михаил Ульянов отметил излишнюю самоуверенность Европы и поднял вопрос о необходимости такого контингента.