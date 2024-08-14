Эксперты оценили данные о продаже "МЕДИА1"

На данном этапе развития медиарынка вполне логично, что направления, которые были в компании основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина продаются структуре, которая имеет большой опыт, заявил РЕН ТВ генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков, комментируя информацию о продаже частной российской группы компаний "МЕДИА1", которая включает в себя телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце" и региональный радиохолдинг "Выбери Радио".