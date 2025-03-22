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Царьград

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32 новых вафельных разметки появятся на московских перекрестках в 2025 году

32 новых вафельных разметки появятся на московских перекрестках в 2025 году

В 2025 году в Москве на 32 перекрестках появится вафельная разметка для снижения транспортной нагрузки и улучшения проезда экстренных служб.

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