Захарова напомнила о Конституции США, говоря о ситуации с Риттером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила американским властям о поправках к Конституции Соединенных Штатов, комментируя ситуацию с бывшим офицером разведки ВС США Скоттом Риттером, которому не дали вылететь в Россию.
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