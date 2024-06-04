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Захарова напомнила о Конституции США, говоря о ситуации с Риттером

Захарова напомнила о Конституции США, говоря о ситуации с Риттером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила американским властям о поправках к Конституции Соединенных Штатов, комментируя ситуацию с бывшим офицером разведки ВС США Скоттом Риттером, которому не дали вылететь в Россию.

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