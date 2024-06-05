Глава ВЭФ Шваб: ЕС следует влиять на Зеленского, чтобы он поддерживал демократию

Глава и основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо обещать перспективу членства в Евросоюзе и помощь в поставках вооружений, чтобы он сохранял демократию на Украине.
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