Глава ВЭФ Шваб: ЕС следует влиять на Зеленского, чтобы он поддерживал демократию

Глава и основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо обещать перспективу членства в Евросоюзе и помощь в поставках вооружений, чтобы он сохранял демократию на Украине.