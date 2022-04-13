НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    чурки наверное облепили плиткой🤑В Надыме после ма...
  • Татьяна Здоровцева
    Кто же автор такой раскраски? Веселее ничего не нашлось?В Надыме после ма...
  • Елена Русская
    Всегда свинячат одни, а убираются другие🤔Сегодня на террит...

Общественный транспорт Салехарда оснастили современной системой мониторинга

Общественный транспорт Салехарда оснастили современной системой мониторинга за пассажиропотоком. Это позволит пассажирам оперативно узнавать расписание маршрутов и отслеживать местоположение автобусов на карте в реальном времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх