Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Евгений Наумов: В Краснодаре прозвучал сигнал "Внимание всем"

Евгений Наумов: В Краснодаре прозвучал сигнал "Внимание всем"

В Краснодаре включили сигнал "Внимание всем" для оповещения о атаке беспилотников. Глава города Евгений Наумов призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, направляясь в безопасные места.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии