В Челябинске прикрыли нелегальный склад вейпов. Конфисковано около 15 тысяч единиц товара

Крупный склад нелегальной никотинсодержащей продукции ликвидировали в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО, на контрафакт сотрудники ведомства наткнулись во время осмотра складского на улице Парашютная.