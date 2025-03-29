РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Статистику покажите, во сколько раз больше  за рулем мужчин, чем женщин. Так корректнее и точнее будет.В прошлом году му...
  • Иван Иванов
    Ну и что мы жалуемся.А слабо садануть по вражеским спутникам,которые небось сами и вывели, ведь орбиты мы знаем,ну и ...Газовую станцию «...
  • Алла
    https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43667707027Сын начальника Св...

В Челябинске прикрыли нелегальный склад вейпов. Конфисковано около 15 тысяч единиц товара

В Челябинске прикрыли нелегальный склад вейпов. Конфисковано около 15 тысяч единиц товара

Крупный склад нелегальной никотинсодержащей продукции ликвидировали в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО, на контрафакт сотрудники ведомства наткнулись во время осмотра складского на улице Парашютная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх