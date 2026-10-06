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Финансирование проекта по борьбе с раком сократят в 12 раз

Финансирование проекта по борьбе с раком сократят в 12 раз

Финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» по линии федерального бюджета в 2027 году планируется сократить почти в 12 раз — с 44,9 млрд рублей по скорректированной росписи 2026 года до 3,87 млрд.

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