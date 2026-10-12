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Живая Кубань

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Когда ждать извержения самого опасного для планеты вулкана? Рассказал ученый

Когда ждать извержения самого опасного для планеты вулкана? Рассказал ученый

Когда ждать извержения самого опасного для планеты вулкана? Рассказал ученыйРазговоры о том, что Йеллоустоун вот-вот взорвётся и погрузит Северную Америку в хаос, будоражат умы не первый год.

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