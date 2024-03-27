МЧС в Забайкалье перевели на режим повышенной готовности из-за изменения погоды

На ближайшие два дня главное управление МЧС Забайкалья перешло в режим повышенной готовности.В Telegram-канале правительства региона сообщили, что это произошло из-за ухудшения погоды, снега, возможного усиления ветра до 25-30 м/с и гололедицы.
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