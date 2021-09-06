Испечь немецкие вафли и выпить ячменный кофе приглашают томичей в Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом приглашает томичей познакомиться с культурой сибирских немцев, испечь венские вафли на старинной чугунной вафельнице, выпить ячменный кофе «припс», сделать своими руками традиционное свадебное украшение и немецкий шпрух.
Российско-немецкий дом приглашает томичей познакомиться с культурой сибирских немцев, испечь венские вафли на старинной чугунной вафельнице, выпить ячменный кофе «припс», сделать своими руками традиционное свадебное украшение и немецкий шпрух.
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