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Испечь немецкие вафли и выпить ячменный кофе приглашают томичей в Российско-немецкий дом

Испечь немецкие вафли и выпить ячменный кофе приглашают томичей в Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом приглашает томичей познакомиться с культурой сибирских немцев, испечь венские вафли на старинной чугунной вафельнице, выпить ячменный кофе «припс», сделать своими руками традиционное свадебное украшение и немецкий шпрух.

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