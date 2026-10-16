Бывший коллега парламентария предположил, что тот имеет "могучих покровителей", благодаря которым раз за разом оказывается на "нужной" позиции.
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Удивлён, что шакал затулло вообще прошёл в думу. Наверняка подсчёт голосов был очень "правильным"!