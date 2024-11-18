Николай Яременко: Все это нужно только для отчетов и презентаций

После просмотра шоу под названием «Матч сборных России и Брунея» возникли грустные мысли. Соцсети телеканала ликуют: «11:0! Разгром! Творим историю!» Почитал я комментарии, посмотрел, что пишут телеграмисты… Мол, это в Москве привыкли к зрелищам, а Краснодар пришел на футбол, и мы рады.