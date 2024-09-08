Кинопарк «Москино» станет самой большой в мире площадкой для натурных съемок

Решение о строительстве кинопарка было принято Сергеем Собяниным в 2019 году В День города, 7 сентября, в Москве открылась первая очередь кинопарка «Москино», который станет самой крупной площадкой для натурных съемок в мире.
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