В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей

В избирательном штабе кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, волонтеры приступили к массовой проверке подписей в его поддержку, которые были собраны в 45 регионах страны.
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