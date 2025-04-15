Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов

ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам.
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