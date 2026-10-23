“A small group of Rep. Brandon Gill’s fellow House Freedom Caucus members are privately questioning whether he still belongs in the hardline group, Axios has learned,” Axios reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым