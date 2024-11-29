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Театр абсурда

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Русские - не хозяева в России? Муфтий оказался частью большой игры против народа

Русские - не хозяева в России? Муфтий оказался частью большой игры против народа

Коллаж: Царьград Скандально известный муфтий Дамир Мухидинов выступил с очередным заявлением о России и русском народе.

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