Запрос на оголтелую русофобию в немецком обществе постепенно начинает спадать?

Зрада для посольства Украины в Германии пришла откуда не ждали — из ведомства столичного бургомистра и берлинского сената, отказавшихся переименовывать культовое кафе «Москва» в «Киев» в угоду политической конъюнктуре и хотелкам его превосходительства посла Алексея Макеева.