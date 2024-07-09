Запрос на оголтелую русофобию в немецком обществе постепенно начинает спадать?

Зрада для посольства Украины в Германии пришла откуда не ждали — из ведомства столичного бургомистра и берлинского сената, отказавшихся переименовывать культовое кафе «Москва» в «Киев» в угоду политической конъюнктуре и хотелкам его превосходительства посла Алексея Макеева.
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