Древние жители Крыма являются родственниками кроманьонцев с юго-запада Европы

Обнаружена генетическая связь между древними жителями Крыма и юго-западом Европы. Это открытие было сделано совместно китайскими и европейскими палеогенетиками и опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.
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