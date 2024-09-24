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Татар-информ

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  • Erl Schweizer
    А склонение по падежам советской власти, колхозов, совхозов, уничтожение социализма, развал СССР, бардак 90-х, дичайш...В России хотят вв...
  • Evgenija Palette
    А кто-то хочет, чтобы они вернули смертную казнь.... (Живут под защитой ими же созданных законов...).В России хотят вв...
  • sss
    видимо на уважение народа рассчитывать не приходится, так сами же издают законы защищающие их же... МаразмВ России хотят вв...

В России хотят ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете

В России хотят ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете

Наказание за публичное оскорбление представителя власти в России планируют ужесточить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект, разработанный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

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Комментарии
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sss
видимо на уважение народа рассчитывать не приходится, так сами же издают законы защищающие их же... Маразм
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14 час.
Evgenija Palette
А кто-то хочет, чтобы они вернули смертную казнь.... (Живут под защитой ими же созданных законов...).
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8 час.
Erl Schweizer
А склонение по падежам советской власти, колхозов, совхозов, уничтожение социализма, развал СССР, бардак 90-х, дичайшее разделение общества на абсолютное большинство бедных, не богатых и горстку богачей, на которых пашут десятки миллионов это не оскорбление десятков миллионов советских людей, спасших страну от фашизма и нацизма?
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5 час.

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