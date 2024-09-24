Наказание за публичное оскорбление представителя власти в России планируют ужесточить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект, разработанный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
В России хотят ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете
Комментарии
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sss
видимо на уважение народа рассчитывать не приходится, так сами же издают законы защищающие их же... Маразм
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14 час.
Evgenija Palette
А кто-то хочет, чтобы они вернули смертную казнь.... (Живут под защитой ими же созданных законов...).
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8 час.
Erl Schweizer
А склонение по падежам советской власти, колхозов, совхозов, уничтожение социализма, развал СССР, бардак 90-х, дичайшее разделение общества на абсолютное большинство бедных, не богатых и горстку богачей, на которых пашут десятки миллионов это не оскорбление десятков миллионов советских людей, спасших страну от фашизма и нацизма?
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5 час.
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