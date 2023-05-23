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Сотрудники полиции и МЧС провели встречи с школьниками Невьянского района, посвященные безопасности и профилактике

Сотрудники полиции и МЧС провели встречи с школьниками Невьянского района, посвященные безопасности и профилактике

В преддверии долгожданных летних каникул начальник ПДН МО МВД России “Невьянский” Мария Мягких, инспектор пропаганды БДД ГИБДД Мария Бугаева, представители МЧС, ТКДН и ЗП, а также сотрудники управления образования посетили школы Невьянского района.

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