Сотрудники полиции и МЧС провели встречи с школьниками Невьянского района, посвященные безопасности и профилактике

В преддверии долгожданных летних каникул начальник ПДН МО МВД России “Невьянский” Мария Мягких, инспектор пропаганды БДД ГИБДД Мария Бугаева, представители МЧС, ТКДН и ЗП, а также сотрудники управления образования посетили школы Невьянского района.
В преддверии долгожданных летних каникул начальник ПДН МО МВД России “Невьянский” Мария Мягких, инспектор пропаганды БДД ГИБДД Мария Бугаева, представители МЧС, ТКДН и ЗП, а также сотрудники управления образования посетили школы Невьянского района.
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