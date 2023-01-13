Изменник Смолянинов и «безукоризненно незаметные люди» на фоне «проблемы-2024»

С чего экс-президент РФ Медведев допустимость возрождения практики политических убийств в нашей стране по сути вынес на митинг? Сергей Ищенко На фото: председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС) Кто-нибудь еще сомневается, что продолжающееся превращение Украины буквально в труху вовсе не следствие вооруженной борьбы кого-то с кем-то за право говорить на родном языке и жить под милым сердцу государственным флагом? Если поглубже — это пусть самый кровопролитный, пусть самый ожесточенный, но все же лишь один из эпизодов гражданской войны между бывшими советскими людьми, которая на обломках СССР нескончаемо бушует с 1991 года? Или, если вспомнить, допустим, Сумгаит или Баку — началась даже за несколько лет до этой даты.