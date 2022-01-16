Идеи для жизни
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Идеи для жизни

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Стимулирующий полив для орхидей. Побалуйте свою орхидею, чтобы она нарастила жирные корни и выпустила цветы

Стимулирующий полив для орхидей. Побалуйте свою орхидею, чтобы она нарастила жирные корни и выпустила цветы

Всего один простой стимулирующий полив раз в месяц поможет вашей орхидее нарастить жирные зелёные корни, плотные листья и выпустить новые цветоносы с бутонами! Этот метод проверен тысячами фанатами орхидей и доказал свою полезность.

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