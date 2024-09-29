Зарядка — это короткий, но эффективный комплекс упражнений, который поможет вам активизировать тело и ум в любое время суток

Зарядка — это короткий, но эффективный комплекс упражнений, который поможет вам активизировать тело и ум в любое время сутокА главной тренер сборной Крыма по бодибилдингу Татьяна Дементьева знает, как сделать это с улыбкой Присоединяйтесь@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .