Известная немецкая журналистка: В наших интересах понять Россию. Мы нужны друг другу. А Польша и Прибалтика – гадят

Европе и Германии пора осознать, что Россия важна для них и пойти русским навстречу. Об этом на фестивале свободы слова, организованном Сюзом Сары Вагенкнехт, заявила известная немецкая публицистка, историк, профессор журналистики и экс-корреспондент канала ARD в Москве Габриеле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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