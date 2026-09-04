В Туле открылась выставка к 10-летию ОЭЗ «Узловая»

На стендах представлены архивные и современные снимки территории, хроника её становления, данные о компаниях-резидентах, уже реализованных проектах, а также о развитии инфраструктуры и главных событиях минувшего десятилетия.
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