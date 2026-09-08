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За рулем

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Рост цен, падение продаж: что происходило на авторынке РФ в августе

Рост цен, падение продаж: что происходило на авторынке РФ в августе

Специалисты Autonews.ru изучили отчеты Минпромторга, агентства «Автостат» и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), а затем выделили главные тренды автомобильного рынка за август 2026 года.

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