«Тело ребенка увезли, дети продолжают гонять»: жители Дубровки о юных лихачах на дороге

Жители поселка Дубровка Зеленодольского района РТ бьют тревогу – несмотря на недавнюю трагическую гибель 10-летнего мальчика за рулем багги, местные дети и подростки продолжают гонять на различном мототранспорте.
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