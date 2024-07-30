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Татар-информ

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«Тело ребенка увезли, дети продолжают гонять»: жители Дубровки о юных лихачах на дороге

«Тело ребенка увезли, дети продолжают гонять»: жители Дубровки о юных лихачах на дороге

Жители поселка Дубровка Зеленодольского района РТ бьют тревогу – несмотря на недавнюю трагическую гибель 10-летнего мальчика за рулем багги, местные дети и подростки продолжают гонять на различном мототранспорте.

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