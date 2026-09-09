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48-летняя женщина и ее дочь из Барнаула похитили квартиру сироты

48-летняя женщина и ее дочь из Барнаула похитили квартиру сироты

48-летнюю женщину и ее дочь из Алтайского края обвиняют в хищении квартиры сироты. По данным следствия, они убедили девушку продать им жилье, но в итоге оставили ее без денег и недвижимости, сообщает региональное управление СКР.

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