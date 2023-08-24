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Плавание. Международный фестиваль университетского спорта. Бородин, Гирев, Саламатина одержали победы, другие результаты

Плавание Международный фестиваль университетского спорта Екатеринбург Мужчины 200 м, комплексное плавание 1.

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