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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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John Nicks Pairs International. Бойкова и Козловский, Акопова и Рахманин, Шин и Хоу выйдутна лед с короткими программами

В ночь с 11 на 12 сентября спортивные пары покажут короткие программы на турнире John Nicks Pairs International в США.

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