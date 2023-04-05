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На границе США спасли группу из 140 мигрантов, застрявших в Рио-Гранде

На границе США спасли группу из 140 мигрантов, застрявших в Рио-Гранде

Группу из 140 мигрантов, застрявших на острове на американской стороне реки Рио-Гранде, спасли агенты пограничной службы США, прикомандированные к сектору Дель-Рио, 4 апреля проинформировала Погранично-таможенная служба США на официальном сайте.

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