Британские спецслужбы готовят информационную кампанию накануне выборов в Госдуму

Автор: Сергей Колясников По имеющейся информации, в ближайшее время могут быть опубликованы несколько материалов, включая сфабрикованные расследования и постановочные интервью.
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Перебьемся... Иммунитет уже выработан...
ВИЗЖАТЬ о вмешательстве в выборы англосаксов ...это у нихРоссийское преступление.....А вот вмешиваться в чужие выборы...Это у них святое???