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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» обыграл «Эльче» на выезде лишь в 2 из 5 последних матчей. 4.50 – мадридцы снова не победят

«Эльче» встретится с «Реалом» в 6-м туре Ла Лиги. Мадридский клуб победил в основное время на выезде в Эльче лишь в 2 из 5 последних матчей, еще 3 встречи завершились вничью.

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