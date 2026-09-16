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Le Monde: в Марокко судят 22-летнего художника за рисунки короля Мухаммеда VI

Le Monde: в Марокко судят 22-летнего художника за рисунки короля Мухаммеда VI

22-летний марокканский граффити-художник Яссер Мунбир уже три месяца находится под стражей из-за рисунков короля Мухаммеда VI, опубликованных в соцсетях.

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