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Политолог: Стубб выступает в качестве посланца от ЕС для влияния на Трампа

Политолог: Стубб выступает в качестве посланца от ЕС для влияния на Трампа

В Европейском союзе считают, что президент Финляндии Александр Стубб имеет влияние на своего американского коллегу, сказал в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А покрасивше никого нет? А то сльозы сами наворачиваются на глаза,глядя на это убожество.....
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19 час.
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