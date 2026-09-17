Путин: годовая инфляция в России на 14 сентября составила 6,4%

Годовая инфляция в России составила 6,4%. Об этом 17 сентября заявил президент Владимир Путин. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаковновость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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