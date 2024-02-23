Александр Цыбульский поздравил Поморье с Днём защитника Отечества

Поздравление опубликовано на сайте пресс-службы правительства Архангельской области.Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты!Сегодняшний день значим и дорог всем поколениям россиян.
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