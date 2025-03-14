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Алтайский главврач предложил на 500 тысяч штрафовать автохамов за отказ пропустить скорую

Алтайский главврач предложил на 500 тысяч штрафовать автохамов за отказ пропустить скорую

Поскольку иногда счет идет на минуты, а их иногда достаточно, чтобы спасти жизнь Главврач Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов заявил о необходимости ввести более крупные штрафы за отказ пропустить машину скорой помощи.

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