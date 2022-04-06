В Республике Марий Эл сотрудник полиции провел урок мужества в воскресной школе при храме

Урок мужества «Герои нашего времени» прошел для старшей и средней групп воскресной школы «Радость моя» при храме Преподобного Серафима Саровского.
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